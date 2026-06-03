Novi Bentley Flying Spur

Auto blog pre 21 minuta
Novi Bentley Flying Spur

Baziran na V8 hibridnim pogonskim sklopovima, najnoviji Flying Spur dobija svež eksterijer sa čistim, modernim i neprekinutim površinama, uključujući i jednostruke prednje farove po prvi put na Bentley sedanu od 1962. godine.

Time se dizajnerski DNK Flying Spura sada usklađuje sa DNK četvrte generacije Continental GT porodice. Maska je sada integrisana u prednji branik, a jednostruki farovi se nude u dve varijacije, u zavisnosti od modela. Na zadnjem delu, novi poklopac prtljažnika evoluira prethodni stil sa tečnim površinama i čistim linijama, upotpunjen novim zadnjim svetlima i okvirom registarske tablice u boji karoserije. Spoljašnje promene upotpunjuju novi 22-inčni točkovi, opciono
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