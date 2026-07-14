Najavljen Rezvani Dune

Misteriozni automobil se najavljuje kao njihova „najsmelija kreacija do sada“.

Kompanija za sada drži detalje u tajnosti, ali kaže da će model imati poseban widebody komplet od ugljeničnih vlakana, agresivne gume i podignuto vešanje sa „opsežnim“ nadogradnjama. Najavne slike prikazuju dodatna svetla, krovne nosače i ono što izgleda kao otvor za vazduh montiran na krovu. Motor je centralno postavljeni 5,2 litarski V10 sa kompresorom koji proizvodi do 597 kW/800 KS, a tu je i pogon na sva četiri točka. Proizvodnja će biti ograničena na sedam