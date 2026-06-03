Ne možemo sve da ih oborimo

Politika pre 18 minuta
Ne možemo sve da ih oborimo

Iskreno priznanje estonskog premijera o dronovima

Premijer Estonije Kristen Mihal priznao je da Talin nije u mogućnosti da otkrije i obori sve bespilotne letelice koje uđu u vazdušni prostor te zemlje. „Ne treba očekivati da ćemo uvek i svuda moći da primetimo sve dronove i da ih svuda možemo oboriti“, rekao je Mihal u intervjuu za estonski javni servis. On je objasnio da se pojedini sistemi naoružanja ne mogu koristiti u gusto naseljenim područjima, dok drugi moraju biti raspoređeni na određenim lokacijama da bi
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Ne možemo sve da ih oborimo

Ne možemo sve da ih oborimo

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