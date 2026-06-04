Na današnji dan, 4, jun

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 4, jun

Danas je četvrtak, 4. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1783 - Francuski pronalazači braća Etjen i Žozef Mongolfje prvi put su javno demonstrirali letenje balonom punjenim zagrejanim vazduhom. 1798 - Umro je italijanski avanturista Đakomo Đirolamo Kazanova, jedna od najslikovitijih ličnosti Evrope 18. veka, čije je ime postalo sinonim za latinskog ljubavnika. Tokom burnog života bio je učenik verske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar. Njegovi
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