Vučić doputovao u Tivat na samit EU - Zapadni Balkan

Blic pre 9 minuta
Vučić doputovao u Tivat na samit EU - Zapadni Balkan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu Vučić ima zajedničke i bilateralne sastanke sa evropskim liderima i premijerima više zemalja Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat gde će danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Tokom samita, predsednik Aleksandar Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom. Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim
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