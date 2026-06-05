Na današnji dan, 5. jun

B92 pre 5 sati
Na današnji dan, 5. jun

Danas je petak, 5. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1819 – Rođen je engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams, profesor Univerziteta u Kembridžu, koji je 1845. na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi odredio putanju i približan položaj do tada nepoznate planete Neptun. Otkriće nije blagovremeno objavio, pa je slava za otkriće Neptuna 1846. pripala francuskom astronomu Irbenu Leverjeu. 1826 – Umro je nemački kompozitor Karl Marija Fridrih Ernst fon Veber, tvorac nemačke romantične opere. Komponovao je i
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