Aktivisti Srpske liste određen jednomesečni pritvor

Beta pre 49 minuta

Aktivisti Srpske liste Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja sudija za prethodni postupak u Prištini odredio je jednomesečni pritvor, potvrdila je njegova odbrana, koja je najavila i žalbu.

Ovo je za KoSSev potvrdila njegova pravna zastupnica Jovana Filpović.

Kako je precizirala, sud je ovu odluku zasnovao na iskazima dva svedoka.

Međutim, ona smatra da njihove tvrdnje "nemaju veze sa logikom".

"Svedoci su tvrdili nešto što zaista ne može imati veze sa logikom niti sa zdravom pameti iz razloga jer sve ono što su ti svedoci naveli je apsolutno i pravno i faktički nemoguće da je obećalo bilo koje lice. Nakon što nam ista odluka bude dostavljena na srpskom jeziku uložićemo žalbu", navela je Filipović.

Trajković je uhapšen sinoć zbog sumnje da je uticao na građane kako da glasaju na izborima, odnosno za krivično delo "davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem".

Uhapšen je u svom lokalu u ovom mestu, u kom je policija, kao i u njegovoj kući, izvršila pretres.

Kako je navelo kosovsko specijalno tužilaštvo, tokom ovog pretresa pronađen je veći broj odštampanih glasačkih listića sa, prema njihovim rečima, "označenim političkim subjektom 'Srpska lista 119'", kao i odštampanih lista koje su sadržale identitet i podatke birača.

Prema optužbama, Trajković je, navodno, kontaktirao građane iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice, nudeći im različite socijalne pogodnosti u zamenu za glasanje po njegovim uputstvima ili zahtevima.

Kancelarija za Kosovo ii Metohiju osudila je hapšenje i nazvala ga novim "pritiskom Aljbina Kurtija na srpski narod, sa ciljem da se pomogne njegovom miljeniku Nenadu Rašiću".

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se u nedelju, 7. juna.

(Beta, 05.06.2026)