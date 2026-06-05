Američka ambasada u Sarajevu: Evropska neodlučnost prisiljava SAD da preispitaju svoju ulogu u BiH

Zvanični Vašington je uputio oštru poruku evropskim partnerima nakon neuspešnog dvodnevog sastanka Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira (PIK) u Sarajevu, uz poruku da ih evropska neodlučnost prisiljava da preispitaju svoju ulogu u BiH.

Ambasada SAD u Sarajevu, foto: Julian Nyča/wikipedia/CC BY-SA 3.0 "Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini", saopšteno je iz američke Ambasade u Sarajevu. Ukazali su da se u javnosti uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za