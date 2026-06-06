Penjaroja svestan grešaka: “Nismo igrali 40 minuta!”

Hot sport pre 1 sat
Penjaroja svestan grešaka: “Nismo igrali 40 minuta!”

Crno-beli pred velikim pritiskom u Beogradu! Partizan je još jednom ostao praznih ruku u gostima kod Dubaija, a trener Đoan Penjaroja nije krio razočaranje nakon meča.

Jasno je poručio – ovakve utakmice ne mogu da se dobiju bez maksimalne koncentracije svih 40 minuta. Crno-beli su, prema njegovim rečima, dugo držali nivo igre, ali je jedan loš period potpuno promenio tok susreta: Čestitam Dubaiju na pobedi. Mislim da smo odigrali dobar meč, ali nije dovoljno biti na nivou 32,33 minuta… Manje-više, prvi minut u poslednjoj četvrtini kao da smo se malo diskonektovali, nismo kontrolisali našu odbranu, i, posebno igru jedan na jedan.
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