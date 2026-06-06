MVP ABA lige napustio Megu, vreme je za NBA

Srpski talentovani košarkaš i reprezentativac Bogoljub Marković nije više igrač Mege, saopštio je zvanično beogradski klub.

Aktuelni najkorisniji igrač (MVP) ABA lige uskoro bi trebalo da se pridruži Milvoki Baksima u NBA ligi, pošto su ga oni birali na draftu prošle godine u drugoj rundi kao 47. pika. Marković je igrao za Bakse u Letnjoj ligi, pre nego što je odlučio da se vrati u Megu. U Megu je stigao 2021. godine, a iza sebe ima neverovatnu sezonu u kojoj je osvojio MVP nagradu i priznanje za najboljeg mladog igrača ABA lige. Laskavo priznanje „Rising star“ ABA lige osvojio je i