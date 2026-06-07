Letonija šampion sveta u basketu 3x3

B92 pre 2 sata
Letonija šampion sveta u basketu 3x3

Reprezentacija Letonije osvojila je titulu prvaka sveta u basketu 3x3, pošto je u finalu Svetskog prvenstva savladala Nemačku rezultatom 20:15.

Letonci su tako krunisali sjajan turnir, na kojem su prethodno u polufinalu posle produžetka eliminisali Srbiju rezultatom 20:19, da bi potom u borbi za zlato nadigrali i selekciju Nemačke. Nemci su pružili dobar otpor, ali nisu uspeli da zaustave raspoložene Letonce, koji su kontrolisali meč i na kraju zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Bronzanu medalju osvojila je Srbija, koja je u utakmici za treće mesto savladala Francusku rezultatom 20:19.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Basketaši Srbije pali u triler završnici: Ništa od sedmog svetskog zlata, igraće za bronzu

Basketaši Srbije pali u triler završnici: Ništa od sedmog svetskog zlata, igraće za bronzu

Dnevnik pre 24 sata
(Video) Srbija osvojila svetsku bronzu: Basketaši nas ponovo obradovali, slomili Francuze u finišu

(Video) Srbija osvojila svetsku bronzu: Basketaši nas ponovo obradovali, slomili Francuze u finišu

Dnevnik pre 24 sata
Svetska bronza za Srbiju

Svetska bronza za Srbiju

RTK pre 1 sat
Letonija je šampion sveta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato

Letonija je šampion sveta u basketu: Srušila Srbiju u drami, pa prvi put uzela zlato

Mondo pre 1 sat
Srbija osvojila bronzu posle drame

Srbija osvojila bronzu posle drame

Sport klub pre 2 sata
Basketaši Srbije pobedili Francusku i osvojili bronzanu medalju na SP u Varšavi

Basketaši Srbije pobedili Francusku i osvojili bronzanu medalju na SP u Varšavi

Euronews pre 2 sata
Srbija osvojila bronzu, a Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi

Srbija osvojila bronzu, a Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u NemačkojLetonijaNemačkaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Basketaši Srbije ispustili prednost: Letonija nakon produžetka odlazi u finale Svetskog prvenstva

Basketaši Srbije ispustili prednost: Letonija nakon produžetka odlazi u finale Svetskog prvenstva

Danas pre 35 minuta
Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Danas pre 35 minuta
Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Danas pre 35 minuta
Antoneli: "Titula još nije osvojena"

Antoneli: "Titula još nije osvojena"

Sportske.net pre 30 minuta
Vasilije Micić blistao na parketu, ali je duel prekinut zbog bezbednosne situacije (VIDEO)

Vasilije Micić blistao na parketu, ali je duel prekinut zbog bezbednosne situacije (VIDEO)

Danas pre 1 sat