Letonija šampion sveta u basketu 3x3

Reprezentacija Letonije osvojila je titulu prvaka sveta u basketu 3x3, pošto je u finalu Svetskog prvenstva savladala Nemačku rezultatom 20:15.

Letonci su tako krunisali sjajan turnir, na kojem su prethodno u polufinalu posle produžetka eliminisali Srbiju rezultatom 20:19, da bi potom u borbi za zlato nadigrali i selekciju Nemačke. Nemci su pružili dobar otpor, ali nisu uspeli da zaustave raspoložene Letonce, koji su kontrolisali meč i na kraju zasluženo stigli do najsjajnijeg odličja. Bronzanu medalju osvojila je Srbija, koja je u utakmici za treće mesto savladala Francusku rezultatom 20:19.