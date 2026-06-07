Feđa Dudić se vraća u Kragujevac

Feđa Dudić je i zvanično novi trener Radničkog iz Kragujevca, saznaje portal Tri K.

Sarajevski stručnjak se vraća na stadion „Čika Dača“, gde će ponovo preuzeti kormilo kluba nakon sezone u kojoj su Kragujevčani tek u poslednjem kolu obezbedili opstanak u Mozzart Bet Superligi. Radnički se tako vraća proverenom rešenju, treneru koji je u prethodnom mandatu ostavio snažan trag i ekipu vodio do jedne od najuspešnijih sezona u novijoj istoriji kluba. Dudićev povratak dolazi u trenutku kada je klubu potrebna stabilizacija i nova energija. Tokom prošle