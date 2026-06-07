Dačić o izborima i da li će se kandidovati za predsednika

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da nije sa Aleksandrom Vučićem razgovarao o izborima i podsetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je za RTS rekao da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da Srbija očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Upitan da li ga je Branko Ružić zvao dok je bio bolestan, Ivica Dačić je odgovorio da ga je zvao i napomenuo da u Socijalističkoj partiji Srbije postoje razlike u mišljenjima. Na pitanje da li će se kandidovati za predsednika na