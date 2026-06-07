Dačić: SNS nikada nije htela zajedničku listu sa SPS

Insajder pre 3 sata  |  FoNet
Dačić: SNS nikada nije htela zajedničku listu sa SPS

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je danas da nije razgovarao sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem o izborima, a samim tim ni o eventualnom zajedničkom izlasku dve stranke na njih, a ponovio je stav da bi izbori trebalo da budu održani u redovnom terminu.

Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs "Što me ne neko pita o nečemu o čemu nismo razgovarali", rekao je Dačić u programu Radio-televizije Srbije, odgovarajući na pitanje da li će Socijalistička partija Srbije (SPS) izaći sa Srpskom naprednom strankom (SNS) na naredne parlamentarne izbore. "Zašto to pitanje? Je l' neko nama ponudio tu koaliciju?", rekao je Dačić i dodao da SNS "nikada nije htela zajedničku listu" sa SPS, već su socijalisti to "predlagali prošli put".
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