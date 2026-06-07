Anatomija jednog samoubojstva

Linč Dušana Konde na društvenim mrežama bio je izrežiran. Netko je stisnuo dugme i spustio na Dušana virtualnu gomilu lažnih profila odnosno umjetno-inteligentnu rulju

Sloveniju je zadnji dan maja potresla smrt Dušana Konde, donedavno poznatog tek ljubiteljima celjskog kajakaštva. Dušan Konda bio je dugogodišnji predsjednik Kajak kanu kluba Nivo te ustanovitelj popularnog kajakaškog centra Špica, djelovao je u kajakaštvu skoro četiri desetljeća, da bi se krajem maja pronašao u centru pažnje slovenske javnosti nakon što ga je novopečeni poslanik stranke Resni.ca i njegov dugogodišnji poznanik Aleksander Štorek optužio da ga je