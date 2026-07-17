Održan protest u Novom Sadu zbog prebijanja dečaka

Više stotina građana protestovalo je večeras u Novom Sadu zbog prebijanja petnaestogodišnjeg dečaka u parku kod Medicinske škole.

Oni su poručili policiji i gradskim vlastima da je nasilje nedopustivo. Nakon informacije da su dva napadača uhapšena a da se za trojicom traga, protest je završen okupljanjem ispred Policijske uprave Novi Sad. Incident se dogodio sinoć oko 23 sata, u parku su bili okupljeni tinejdžeri, kada je naišlo više maskiranih osoba noseći drvene palice. Okupljeni dečaci su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao, pao i tada su napadači počeli da ga udaraju. Zadobio je