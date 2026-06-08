Pašinjan proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Jermeniji

B92 pre 11 minuta
Pašinjan proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Jermeniji

Jermenski premijer Nikol Pašinjan, lider stranke Građanski ugovor, proglasio je pobedu svoje političke stranke na parlamentarnim izborima u toj zemlji.

"Parlamentarni izbori održani su 7. juna 2026. godine, a pobedila je stranka Građanskog ugovora. Stranka Građanskog ugovora će sama formirati vladu", rekao je Pašinjan tokom konferencije za novinare emitovanoj na lokalnim medijima, prenosi TASS. Prema poslednjim podacima Centralne izborne komisije Jermenije, na osnovu podataka sa 1.488 od 2.005 biračkih mesta, stranka Građanski ugovor i dalje vodi, ali je prvi put pala ispod cenzusa od 50 odsto, pa trenutno ima
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