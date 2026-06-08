Sada je gotovo: Potpisao Srđan Blagojević!

Zvanično je! Srđan Blagojević predstavljen je kao novi trener Akrona, a ruski klub je odmah stavio do znanja da u nekadašnjem šefu struke Partizana vidi dugoročno rešenje.

Blagojević je po drugi put u kratkom periodu napustio crno-bele i karijeru nastavio u Rusiji, gde je Akron bio spreman da plati obeštećenje kako bi ga doveo. Saradnja je dogovorena na četiri godine, što pokazuje da klub ne računa na njega samo kao na privremeno rešenje. Vlasnik Akrona Pavel Morozov istakao je da je ključnu ulogu u izboru imala Blagojevićeva ideja fudbala. – Ključan faktor kod izbora novog trenera bili su njegov sposobnost i spremnost da gradi igru