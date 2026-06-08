To bi bilo to: Vratio se Saša Ilić!

Saša Ilić je novi šef stručnog štaba Partizana, a njegova promocija biće održana 9. juna u 12 časova u Humskoj.

Dogovor između uprave i legende crno-belih je postignut, a Ilić se vraća u klub u kojem je ostavio ogroman trag kao igrač i dugogodišnji kapiten. Tokom trenerske karijere radio je u više zemalja i klubova, među kojima su Čukarički, CSKA Sofija, Atromitos, Pari NN i Sumgait, gde je sticao međunarodno iskustvo. U Humskoj veruju da njegov dolazak može doneti stabilnost posle turbulentnog perioda i brojnih promena u sportskom sektoru. Plan je da se novi ciklus zasniva