Predsednik Angole stigao u zvaničnu posetu Srbiji
Beta pre 22 minuta
Predsednik Angole Žoao Lorenso stigao je danas u zvaničnu posetu Srbiji.
Njega je ispred Palate Srbija svečano dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa ministrima.
Lorenso i Vučić će u 9.45 obaviti razgovor, a u 10.15 sledi plenarni sastanak delegacija dve države.
Predsednici dve države će u 11.00 razmeniti bilateralne dokumente, nakon čega će im biti uručena odlikovanja.
Lorenso i Vučić će se medijima obratiti u 11.15.
U 11.35 biće održan poslovni forum "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje".
Predsednik Angole će se u Domu narodne skupštine sastati sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić, a u 15.15 će se u centralnom holu upisati u knjigu gostiju.
(Beta, 09.06.2026)