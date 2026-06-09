Predsednik Angole stigao u zvaničnu posetu Srbiji

Beta pre 22 minuta

 Predsednik Angole Žoao Lorenso stigao je danas u zvaničnu posetu Srbiji.

Njega je ispred Palate Srbija svečano dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa ministrima.

Lorenso i Vučić će u 9.45 obaviti razgovor, a u 10.15 sledi plenarni sastanak delegacija dve države.

Predsednici dve države će u 11.00 razmeniti bilateralne dokumente, nakon čega će im biti uručena odlikovanja. 

Lorenso i Vučić će se medijima obratiti u 11.15.

U 11.35 biće održan poslovni forum "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje".

Predsednik Angole će se u Domu narodne skupštine sastati sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić, a u 15.15 će se u centralnom holu upisati u knjigu gostiju.

(Beta, 09.06.2026)

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