Crveni tepih i plotuni: Vučić dočekao predsednika Angole ispred Palate Srbija (video)

Planirani su plenarni sastanci delegacija, kao i razmena bilateralnih dokumenata između dve zemlje.

Predviđeno je uručenje ordenja: predsedniku Angole biće uručen Orden Republike Srbije, dok će predsednik Srbije primiti Orden Agostino Neto. Predsednik Aleksandar Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalveša Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Nakon ceremonije svečanog dočeka ispred Palate ''Srbija'', uslediće tet-a-tet razgovor predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Angole. U