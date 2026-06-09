RHMZ izdao upozorenje na vremenske nepogode

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na grmljavinske nepogode koje se sutra i u četvrtak očekuju na području Srbije.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se u sredu posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava. U toku noći između srede i četvrtka nepogode se u Vojvodini i donjem Podrinju očekuju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se u četvrtak tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije RHMZ će