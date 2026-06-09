Tramp izviždan na NBA finalu

Radio 021 pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
Tramp izviždan na NBA finalu

Do negodovanja je došlo jer su se vlasnici karata suočili sa obezbeđenjem poput aerodromskog pri ulasku u Medison Skver Garden.

Reuters Predsednik SAD Donald Tramp i njegova unuka Kaj Tramp prisustvuju trećoj utakmici finala NBA lige u Medison Skver Gardenu Donald Tramp je prvi aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji je prisustvovao finalu NBA lige. Ali to praćenje nije prošlo glatko jer je izviždan na utakmici koja se igrala u Njujorku. Do negodovanja je došlo jer su frustrirani vlasnici karata čekali satima u redovima koji su se protezali više od dva bloka ispred
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Tramp izviždan na NBA finalu

Tramp izviždan na NBA finalu

BBC News pre 4 sati
Trener Niksa besan: "Nikada nisam mislio da ću to videti u utakmici NBA finala"

Trener Niksa besan: "Nikada nisam mislio da ću to videti u utakmici NBA finala"

Sportske.net pre 5 sati
Niksi oštećeni u NBA finalu? VIDEO

Niksi oštećeni u NBA finalu? VIDEO

B92 pre 4 sati
Tramp izviždan na NBA finalu u Njujorku, navijači satima čekali zbog bezbednosnih mera

Tramp izviždan na NBA finalu u Njujorku, navijači satima čekali zbog bezbednosnih mera

NIN pre 6 sati
Trener Njujork Niksa kritikovao suđenje na trećoj utakmici NBA finala

Trener Njujork Niksa kritikovao suđenje na trećoj utakmici NBA finala

Danas pre 6 sati
Kao Čarls Barkli i Majkl Džordan - senzacija u NBA finalu VIDEO

Kao Čarls Barkli i Majkl Džordan - senzacija u NBA finalu VIDEO

B92 pre 6 sati
Apokalipsa

Apokalipsa

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANjujorkDonald Tramp

Sport, najnovije vesti »

Vreme je za odlazak Kang-in Lija iz Pari Sen Žermena, sledeća stanica je - Madrid?

Vreme je za odlazak Kang-in Lija iz Pari Sen Žermena, sledeća stanica je - Madrid?

Sportske.net pre 6 minuta
Vrati se, Sale: Đorđevića zovu na mesto velikih uspeha

Vrati se, Sale: Đorđevića zovu na mesto velikih uspeha

Sport klub pre 6 minuta
Upoznajte Alena i Mateju, svetske prvake u kuglanju (VIDEO)

Upoznajte Alena i Mateju, svetske prvake u kuglanju (VIDEO)

Sport klub pre 1 minut
Argentina odahnula pred Mundijal - spreman je!

Argentina odahnula pred Mundijal - spreman je!

B92 pre 1 minut
Određene dve grupe: Poznati parovi baraža za popunu Srpske lige „Vojvodina”

Određene dve grupe: Poznati parovi baraža za popunu Srpske lige „Vojvodina”

Dnevnik pre 6 minuta