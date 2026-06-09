Tramp izviždan na NBA finalu

Do negodovanja je došlo jer su se vlasnici karata suočili sa obezbeđenjem poput aerodromskog pri ulasku u Medison Skver Garden.

Reuters Predsednik SAD Donald Tramp i njegova unuka Kaj Tramp prisustvuju trećoj utakmici finala NBA lige u Medison Skver Gardenu Donald Tramp je prvi aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji je prisustvovao finalu NBA lige. Ali to praćenje nije prošlo glatko jer je izviždan na utakmici koja se igrala u Njujorku. Do negodovanja je došlo jer su frustrirani vlasnici karata čekali satima u redovima koji su se protezali više od dva bloka ispred