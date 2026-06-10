Na današnji dan, 10. jun

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 10. jun

Danas je sreda, 10. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1190 - Nemački car Fridrih I Barbarosa udavio se u reci Salef u Maloj Aziji u Trećem krstaškom ratu. Na presto je stupio 1152. posle čega je vodio više ratova u Italiji u pokušaju da potčini lombardske gradove i primora papu na pokornost. Posle poraza 1176. u bici kod Lenjana pokajnički se izmirio s papom. Predvodeći krstaše na putu ka Jerusalimu 1189. prošao je kroz Srbiju i sastao se u Nišu sa velikim županom Srbije Stefanom Nemanjom. 1610 - Prvi holandski
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