Apostolović: Francusko-nemački non-pejper mogao bi da ubrza evropski put Srbije

Beta pre 45 minuta

Šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji (EU) i rukovodilac Operativnog tima za proces pristupanja Srbije EU Danijel Apostolović ocenio je danas da bi francusko-nemačka inicijativa o proširenju Unije mogla da ubrza evropski put Srbije.

"Mislim da je dobro što iza ovog non-pejpera stoje dve najvažnije i najuticajnije države članice EU, Francuska i Nemačka", rekao je Apostolović za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Prema njegovim rečima, jedna od najvažnijih novina odnosi se na pojednostavljivanje procedura za otvaranje klastera, što bi omogućilo brže napredovanje kandidata koji ispune postavljene uslove.

On je ukazao i na značaj predloga o postepenoj integraciji kandidata u pojedine politike Evropske unije, uključujući jedinstveno tržište, šengenski prostor i oblast energetike, kao i veće uključivanje zemalja kandidata u rad evropskih institucija.

Apostolović je rekao da je iako još rano za procene kada bi predlozi mogli da budu sprovedeni, veruje da će dokument u nekom obliku biti pretočen u konkretne politike Evropske unije.

Posle niza sastanaka srpskih i evropskih zvaničnika, Apostolović smatra da su razgovori u Tivtu na samitu EU-Zapadni Balkan doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije i dodao da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3.

On je najavio nastavak razgovora sa evropskim zvaničnicima već tokom posete generalnog direktora Direktorata Evropske komisije za proširenje Gert Jana Kopmana (Koopman) Beogradu. Apostolović nije naveo datum posete Kopmana Srbiji.

Najavljujući razgovore sa Kopmanom, Apostolović je naveo da će glavna tema biti ispunjavanje političkih uslova za otvaranje klastera 3.

Među prioritetima je usaglašavanje pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, završetak usklađivanja izbornog zakonodavstva sa preporukama ODIHR-a, izbor novog Saveta REM-a i dodatno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Apostolović je izrazio uverenje da bi u narednom periodu tema otvaranja klastera 3 ponovo mogla da se nađe na dnevnom redu.

Govoreći o radu Operativnog tima za pristupanje EU, ocenio je da su brojni usvojeni i pripremljeni zakoni rezultat njegovog rada i istakao da postoji snažna politička podrška nastavku reformi.

"Političke volje itekako ima. Da je nema, ne bi postojao ovaj tim. Da je nema, ne bismo u ovom obimu pokrenuli toliko reformi u svakoj od oblasti", poručio je Apostolović.

Kao jedan od utisaka sa samita u Tivtu izdvojio je i reakcije građana Crne Gore tokom posete srpske delegacije, ocenjujući da su bile srdačne i prijateljske, uprkos političkim tenzijama koje su prethodile skupu.

(Beta, 10.06.2026)

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