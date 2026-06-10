Kraj proširenja EU po dosadašnjem modelu?

Dva takozvana non-pejpera dokumenta kruže poslednjih dana diplomatskim krugovima Evropske unije (EU).

Jedan je francusko-nemački predlog, koji je obelodanjen dan uoči samita EU i Zapadnog Balkana održanog 5. juna u Tivtu u Crnoj Gori. Drugi je predlog pet država članica EU (među kojima su takođe Nemačka i Francuska) o ograničenim pravima budućih članica. Razlika između dva dokumenta odnosi se na period pre i posle prijema novih članica. Foto galerija: Tivat centar Evrope uoči prvog samita EU-Zapadni Balkan Jedan ima za cilj pronalaženje rešenja za novu dinamiku