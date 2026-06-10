Sahranjen vodnik Milovan Jovanović uz vojne počasti

Danas pre 40 minuta  |  Fonet
Sahranjen vodnik Milovan Jovanović uz vojne počasti

Stariji vodnik Milovan Jovanović, pripadnik Druge brigade kopnene vojske koji je poginuo u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, sahranjen je danas uz vojne počasti u naselju Kovači u Kraljevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Sahrani Jovanovića prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić. U saopštenju je navedeno da je u znak sećanja na Jovanovića i zahvalnosti otadžbine za njegovu požrtvovanu službu i doprinos izvršavanju zadataka Vojske Srbije, komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković predao zastavu Srbije njegovom ocu Milošu Jovanoviću. Uz članove porodice, kolege iz jedinice i prijatelje, sahrani su prisustvovali članovi Kolegijuma ministra
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