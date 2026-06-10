Tramp: SAD će danas napasti Iran veoma snažno

Insajder pre 15 minuta  |  Tanjug
Tramp: SAD će danas napasti Iran veoma snažno

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će SAD danas "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti sa napadima.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je potvrdio mogućnost daljih napada. "Pa, napašćemo ih, napašćemo ih veoma snažno", rekao je Tramp, preneo je Skaj njuz. On je rekao da je ta odluka zasnovana na incidentu u kojem je Iran navodno korišćenjem drona oborio američki helikopter "Apač" kod obale Omana. "Da, pa, na osnovu helikoptera, pretpostavljam da imamo pravo na to. Udarili smo ih
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