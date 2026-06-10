Belfast gori posle napada nožem

Nasilni neredi izbili su u Belfastu nakon što je državljanin Sudana optužen zbog brutalnog napada nožem i pokušaja ubistva. U neredima su paljene kuće, vozila i prodavnice

Nasilni neredi izbili su u utorak uveče u Belfastu nakon što je državljanin Sudana optužen za pokušaj ubistva zbog brutalnog napada nožem koji se dogodio dan ranije, piše britanski The Telegraph. Maskirani demonstranti palili su kuće, vozila i prodavnice, ignorišući pozive političara i policije na smirivanje situacije. Tokom sukoba zapaljeni su autobus javnog prevoza, policijski automobil, kao i više stambenih objekata. Povod za proteste bio je napad koji se