Belfast gori posle napada nožem

Vreme pre 1 sat
Belfast gori posle napada nožem

Nasilni neredi izbili su u Belfastu nakon što je državljanin Sudana optužen zbog brutalnog napada nožem i pokušaja ubistva. U neredima su paljene kuće, vozila i prodavnice

Nasilni neredi izbili su u utorak uveče u Belfastu nakon što je državljanin Sudana optužen za pokušaj ubistva zbog brutalnog napada nožem koji se dogodio dan ranije, piše britanski The Telegraph. Maskirani demonstranti palili su kuće, vozila i prodavnice, ignorišući pozive političara i policije na smirivanje situacije. Tokom sukoba zapaljeni su autobus javnog prevoza, policijski automobil, kao i više stambenih objekata. Povod za proteste bio je napad koji se
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