Heroj VIDEO

Ou Dži Anunobi je heroj Njujork Niksa u pobedi nad San Antonio Sparsima.

Njujork Niksi su rezultatom 107:106 pobedili San Antonio Sparse u četvrtoj utakmici NBA finala i sada vode sa 3-1 u seriji. Ovo je bio najveći preokret ikada viđen jer niko nikada u istoriji NBA finala nije nadoknadio minus od 29 poena kao što su Niksi u toj četvrtoj utakmici. Heroj ovog trijumfa bio je Ou Dži Anunobi. Reprezrentativac Engleske je u poslednjih 20 sekundi utakmice stigao da izblokira Dierona Foksa u kontri, a onda... Onda da isprati Džejlena