Raspored Mundijala (1. dan): Dva meča za početak Svetskog prvenstva

Konačno počinje dugo očekivano Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Biće ovo prvi šampionat sa 48 reprezentacija koji će biti održan tri države: SAD, Kanadi i Meksiku. Mundijal će trajati pet nedelja tokom kojih će biti odigrano 104 utakmice, čak 44 meča više nego na prethodnom šampionatu u Kataru. Prvog dana turnira na programu su dve utakmice. Meksiko – Južna Afrika (četvrtak, 21.00) Ovo će biti repriza otvaranja Mundijala iz 2010. godine, kada je domaćin bila Južna Afrika. Dve selekcije su tada remizirale, 1:1. Meč se igra na