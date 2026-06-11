Advokat: Iz pritvora pušteni direktori srpskih ustanova na KiM

N1 Info pre 4 minuta  |  FoNet RTS
Advokat: Iz pritvora pušteni direktori srpskih ustanova na KiM

Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna ove godine, potvrdio je za Radio-televiziju Srbije (RTS) advokat Bogdan Hadži-Lazić, koji zastupa direktora škole u Preocu Nebojšu Rašića.

Rešenjem Osnovnog suda oslobođeni su Milica Dimić, Boban Petrović, Nebojša Rašić, Bratislav Lazić, Saša Mladenović, Mirjana Dimitrijević i Ljubiša Karadžić i oni će se braniti sa slobode, ali uz obavezu javljanja policiji. Osnovni sud u Prištini je 21. maja prihvatio zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji koji se sumnjiče da su uticali na birače pred izbore održane 7. juna na Kosovu, podseća RTS.
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