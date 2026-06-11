Pušteni uhapšeni direktori srpskih ustanova na Kosovu

Beta pre 2 sata

Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna ove godine, potvrdio je za Radio-televiziju Srbije (RTS) advokat Bogdan Hadži-Lazić, branilac direktora škole u Preocu, Nebojše Rašića.

Rešenjem Osnovnog suda oslobođeni su Milica Dimić, Boban Petrović, Nebojša Rašić, Bratislav Lazić, Saša Mladenović, Mirjana Dimitrijević i Ljubiša Karadžić, oni će se braniti sa slobode, ali uz obavezu javljanja policiji.

Osnovni sud u Prištini odredio je 21. maja pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici optuženih za krivično delo "povreda slobodne volje birača", pred kosovske izbore održane 7. juna.

Direktori tih institucija privedeni su nakon što ih je kosovski ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio za pritisak i deljenje otkaza radnicima zbog političkih razloga, odnosno jer su podržavali opcije koje nisu Srpska lista.

Zbog njihovog hapšenja i pritvaranja radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema Vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica, svakodnevno su protestovali, zahtevajući njihovo oslobađanje.

Kako piše RTS, zbog sumnje da je navodno uticao na birače, uhapšen je i određen je jednomesečni pritvor Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja.

Na dan izbora uhapšeno je dvoje Srba u Goraždevcu i njima je određen kućni pritvor.

(Beta, 11.06.2026)

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