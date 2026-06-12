Luxeed RX

Auto blog pre 14 minuta  |  Revijahak.hr / Car News China
Luxeed RX

Električni Luxeed RX je opremljen s četiri LiDAR senzora.

Dugačak je 5020 mm i dolazi sa međuosovinskim rastojanjem od 3000 mm. Opcije pogonskog sklopa uključuju: verziju s jednim motorom i 277 kW (372 KS) te verziju s dva motora i 160 kW (215 KS) te 277 kW (372 KS). Lansiranje je međutim ostalo u senci spora oko dizajnerskog tima marke. Zhao Changjiang, izvršni direktor i izvršni potpredsednik Luxeeda, nedavno je tvrdio da je marka zaposlila bivšeg glavnog dizajnera Ferrarija, uz timove za podešavanje šasije iz BMW-a i
Otvori na auto.blog.rs

BMW »

BMW Highway Assistant: Snovi postali stvarnost

BMW Highway Assistant: Snovi postali stvarnost

Auto blog pre 12 sati
Kobna vožnja kroz Novi Sad Vozaču BMW-a produžen pritvor zbog nesreće sa smrtnim ishodom

Kobna vožnja kroz Novi Sad Vozaču BMW-a produžen pritvor zbog nesreće sa smrtnim ishodom

Dnevnik pre 1 dan
Ponovo produžen pritvor vozaču BMW-a zbog nesreće kod Merkatora u kojoj je poginuo pešak

Ponovo produžen pritvor vozaču BMW-a zbog nesreće kod Merkatora u kojoj je poginuo pešak

Radio 021 pre 1 dan
BMW iX3: opoziv zbog opasnosti od strujnog udara

BMW iX3: opoziv zbog opasnosti od strujnog udara

Vrele gume pre 2 dana
Poginuo motociklista u teškoj nesreći kod Orašca

Poginuo motociklista u teškoj nesreći kod Orašca

Telegraf pre 2 dana
Strašan snimak sa puta Beograd - Pančevo: Žestok sudar 3 vozila, stvaraju se velike kolone (video)

Strašan snimak sa puta Beograd - Pančevo: Žestok sudar 3 vozila, stvaraju se velike kolone (video)

Mondo pre 2 dana
Ovo je ruski pukovnik ubijen u eksploziji džipa: Raznet sa 500 grama trotila u vojnom naselju kod Moskve (video, foto)

Ovo je ruski pukovnik ubijen u eksploziji džipa: Raznet sa 500 grama trotila u vojnom naselju kod Moskve (video, foto)

Kurir pre 2 dana
BMW »

Ključne reči

BMW

Automobili, najnovije vesti »

Volkswagen ID.Era 8X

Volkswagen ID.Era 8X

Auto blog pre 14 minuta
Presedan u Nemačkoj: Vlasnici električnih auta mogu da vrate vozilo zbog manjeg dometa od obećanog

Presedan u Nemačkoj: Vlasnici električnih auta mogu da vrate vozilo zbog manjeg dometa od obećanog

Auto blog pre 24 minuta
Luxeed RX

Luxeed RX

Auto blog pre 14 minuta
Novi Hyundai i20

Novi Hyundai i20

Auto blog pre 1 dan
Novi mali električni MG na Festivalu brzine u Gudvudu

Novi mali električni MG na Festivalu brzine u Gudvudu

Auto blog pre 1 sat