Električni Luxeed RX je opremljen s četiri LiDAR senzora.

Dugačak je 5020 mm i dolazi sa međuosovinskim rastojanjem od 3000 mm. Opcije pogonskog sklopa uključuju: verziju s jednim motorom i 277 kW (372 KS) te verziju s dva motora i 160 kW (215 KS) te 277 kW (372 KS). Lansiranje je međutim ostalo u senci spora oko dizajnerskog tima marke. Zhao Changjiang, izvršni direktor i izvršni potpredsednik Luxeeda, nedavno je tvrdio da je marka zaposlila bivšeg glavnog dizajnera Ferrarija, uz timove za podešavanje šasije iz BMW-a i