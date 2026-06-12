Na današnji dan, 12. jun

Danas je petak, 12. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1691 – Ahmed II je na turskom prestolu nasledio sultana Sulejmana III. 1759 – Umro je engleski pisac Vilijam Kolins, jedan od najznačajnjih engleskih lirskih pesnika 18. veka. Bio je zainteresovan za tajanstveno, legendarno, fantastično. Gajio je izvesna prodemokratska osećanja. Dela: ode "Veče", "Škotske praznoverice", "Sloboda". 1798 – Francuska vojska zauzela je sredozemno ostrvo Maltu. 1821 – Rođen je Livije Radivojević, ugledni pravnik, jedan od prvaka