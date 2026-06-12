Vreme danas: Smena sunca i oblaka, do 24 stepena

Nedeljnik pre 5 sati
Vreme danas: Smena sunca i oblaka, do 24 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, saopštio je Republički hidrometorološki zavod.

Samo ujutro i pre podne na istoku i jugu oblačno, mestimično s kišom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni, a uveče će oslabiti. Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 16, a najviša od 19 do 24 stepena. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i vetrovito. Najniža temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša oko 23 stepena.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

U subotu malo toplije

U subotu malo toplije

Radio 021 pre 2 sata
Prognoza vremena za subotu, 13. jun: Promenljivo oblačno, malo toplije

Prognoza vremena za subotu, 13. jun: Promenljivo oblačno, malo toplije

Serbian News Media pre 2 sata
Vremenska prognoza za vikend

Vremenska prognoza za vikend

Zoom UE pre 3 sata
Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Jutra da se smrzneš! RHMZ objavio prognozu za vikend i nedelju pred nama: Tačno u ovo vreme nova tura pljuskova i grmljavine

Jutra da se smrzneš! RHMZ objavio prognozu za vikend i nedelju pred nama: Tačno u ovo vreme nova tura pljuskova i grmljavine

Blic pre 5 sati
Oglasio se RHMZ, otkrio šta sledi sledeće nedelje: Ovo je dan od kog kreće promena vremena, evo i kakva!

Oglasio se RHMZ, otkrio šta sledi sledeće nedelje: Ovo je dan od kog kreće promena vremena, evo i kakva!

Telegraf pre 6 sati
RHMZ dao prognozu za naredne dane i - nema opuštanja

RHMZ dao prognozu za naredne dane i - nema opuštanja

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Kome ide u korist ukidanje olakšica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

Kome ide u korist ukidanje olakšica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

Mašina pre 7 minuta
Izabrana nova dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu

Izabrana nova dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu

Insajder pre 27 minuta
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Insajder pre 17 minuta
Od kolevke pa do groba, najlepše je EXPO doba

Od kolevke pa do groba, najlepše je EXPO doba

N1 Info pre 17 minuta
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

RTV pre 38 minuta