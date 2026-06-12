Vučić, Macut i Đurić razgovarali sa grčkim šefom diplomatije u Beogradu

NIN pre 13 minuta  |  Tanjug
Vučić, Macut i Đurić razgovarali sa grčkim šefom diplomatije u Beogradu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. "Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim
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