Vučić, Macut i Đurić razgovarali sa grčkim šefom diplomatije u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. "Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim