Smena sunca i oblaka: Do 24 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, saopštio je Republički hidrometorološki zavod.

Samo ujutro i pre podne na istoku i jugu oblačno, mestimično s kišom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni, a uveče će oslabiti. Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 16, a najviša od 19 do 24 stepena. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i vetrovito. Najniža temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša oko 23 stepena.