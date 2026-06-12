Južna Koreja posle preokreta pobedila Češku

Radio 021 pre 14 minuta  |  Beta
Južna Koreja posle preokreta pobedila Češku

Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobedila je u Gvadalahari selekciju Češke sa 2:1, u utakmici prvog kola Grupe A Svetskog prvenstva.

Češka je povela u 59. minutu golom Ladislava Krejčika, a pobedu Južnoj Koreji doneli su In bom Hvan pogotkom u 67. i Hjeon Gju Oh u 80. minutu. U prvom poluvremenu nije bilo mnogo uzbuđenja na terenu, Južna Koreja je bila konkretnija, pokušavao je kapiten Son nekoliko puta, ali golova nije bilo. Za razliku od prvog, drugo poluvreme je donelo uzbuđenja. Češka je povela u 59. minutu, a strelac je bio Krejči. Vladimir Coufal je sjajno izveo aut sa desne strane bacivši
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