Vremenska prognoza za vikend

U subotu ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije. Kiša se očekuje tek ponegde u Vojvodini. Vetar slab i umeren, posle podne u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 21 do 26 stepeni.

Nedelja: Promenljivo oblačno i toplije u svim predelima, ali se uveče sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Duvaće umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. RHMZ