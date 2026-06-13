Na današnji dan, 13. jun

B92 pre 8 sati
Na današnji dan, 13. jun

Danas je subota, 13. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

323 p.n.e. - Umro je Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog sveta. Bio je učenik atinskog filozofa Aristotela, kojeg je u prestonicu grčke države Makedonije Pelu doveo Aleksandrov otac kralj Filip II, a na presto je došao u 20. godini, kad je 336. pre n.e. ubijen Filip II. 1381 - Pod vođstvom Vata Tajlera u engleskim pokrajinama Kent, Norfok, Safok i Kembridžšir počeo je seljački ustanak, izazvan visokim porezima. 839 - Srpski knjaz Miloš Obrenović
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan, 13. jun: Poginuo Sava Kovačević, abdicirao Miloš Obrenović...

Na današnji dan, 13. jun: Poginuo Sava Kovačević, abdicirao Miloš Obrenović...

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan, 13. jun

Na današnji dan, 13. jun

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan: U Pionirskom parku održan "Miting klečanja", umro Aleksandar Veliki, poginuo Sava Kovačević

Na današnji dan: U Pionirskom parku održan "Miting klečanja", umro Aleksandar Veliki, poginuo Sava Kovačević

Radio 021 pre 1 sat
Vremeplov: Umro Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog sveta

Vremeplov: Umro Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog sveta

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezKnjaz MilošGrčkaMakedonija

Društvo, najnovije vesti »

Ovo povrće proglašeno je najzdravijim na svetu, a vrlo retko je na trpezi

Ovo povrće proglašeno je najzdravijim na svetu, a vrlo retko je na trpezi

Danas pre 9 minuta
MUP traži nove specijalce: Raspisan konkurs za prijem u SAJ, prijave do 27. jula

MUP traži nove specijalce: Raspisan konkurs za prijem u SAJ, prijave do 27. jula

Ozon pre 9 minuta
Ne prosipajte vodu nakon kuvanja krompira: Može da koristi biljkama

Ne prosipajte vodu nakon kuvanja krompira: Može da koristi biljkama

Radio 021 pre 9 minuta
Na današnji dan, 13. jun: Poginuo Sava Kovačević, abdicirao Miloš Obrenović...

Na današnji dan, 13. jun: Poginuo Sava Kovačević, abdicirao Miloš Obrenović...

N1 Info pre 1 sat
Pitali smo roditelje da li će pustiti decu da posete Ekspo izložbu

Pitali smo roditelje da li će pustiti decu da posete Ekspo izložbu

Danas pre 14 minuta