Na današnji dan, 13. jun

Danas je subota, 13. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

323 p.n.e. - Umro je Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog sveta. Bio je učenik atinskog filozofa Aristotela, kojeg je u prestonicu grčke države Makedonije Pelu doveo Aleksandrov otac kralj Filip II, a na presto je došao u 20. godini, kad je 336. pre n.e. ubijen Filip II. 1381 - Pod vođstvom Vata Tajlera u engleskim pokrajinama Kent, Norfok, Safok i Kembridžšir počeo je seljački ustanak, izazvan visokim porezima. 839 - Srpski knjaz Miloš Obrenović