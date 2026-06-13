Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Beta pre 4 sati

Za kopredsednike stranke Zeleno-levi front danas su na njenom kongresu u Beogradu ponovo izabrani Biljana Đorđević i Radomir Lazović s mandatom od tri godine, do sledećeg izbornog kongresa.

Ta opoziciona stranka je saopštila da je na Kongresu pod sloganom “Budućnost je i dalje naša”, Zeleno-levi front "izabrao tim za nove izazove koji slede" i da će "u zemlji koju razaraju korupcija, nepoverenje i nasilje, ZLF će predvoditi ljudi koji će se boriti za solidarnost, pravdu i slobodu u vremenima koja dolaze".

Na Kongresu Zeleno-levog fronta, trećem od njegovog osnivanja 2023. godine i to u izbornom formatu, 190 delegatkinja i delegata ZLF iz cele Srbije je glasanjem izabralo kopredsednicu i kopredsednika, članove Predsedništva i koordinatora Političkog saveta, a imenovani su i novi članovi Nadzornog i Etičkog odbora i Statutarne komisije.

Đorđević i Lazović su stranački program, članstvo i glasače predstavljali u Skupštini Srbije, gde je poslanička grupa ZLF prepoznata kao jedna od najaktivnijih, piše u saopštenju.

Poslanici ZLF su pokrenuli inicijative za izmene zakona, za izbor REM-a, raspisivanje izbora, zaštitu radnih prava, životne sredine, prava žena i manjina, a uz to "ostali su odani borbi koja je iznedrila najpre Ne davimo Beograd pa i ZLF - bili su na protestima, na ulicama i svuda gde je bilo potrebno zaštititi uhapšene protestante, pobunjene građane, studente i akademsku zajednicu".

Zeleno-levi front je najavjo da će "nastaviti borbu za demokratiju koja se oslanja na borbu za socijalnu pravdu i zaštitu životne sredine - kao ključne vrednosti koje baštini ZLF, uz nastavak posvećenosti unapređenju prava žena i manjina, kao i razvoj međunarodnih partnerstava i podrške za građane Srbije".

Za novog koordinatora Političkog saveta, delegati su izglasali Milutina Kostića, koji će na toj poziciji zameniti profesora Đorđa Pavićevića.

Za članove Predsedništva su izabrani novi članovi: Jelena Jerinić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union i poslanica ZLF, Natalija Stojmenović, koja je i poslanica i šefica odborničke grupe ZLF/PSG u Skupštini Beograda, Marko Vujačić, dosadašnji međunarodni sekretar ZLF, Bogdan Radovanović, poslanik ZLF iz Požege i Nikolina Drinić iz Kule, dosadašnja kopredsednica lokalnog odbora ZLF i Kritične mase Kula.

(Beta, 13.06.2026)

Povezane vesti »

Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

N1 Info pre 3 sata
Zeleno-levi front izabrao rukovodstvo na kongresu u Beogradu

Zeleno-levi front izabrao rukovodstvo na kongresu u Beogradu

Insajder pre 3 sata
Zeleno-levi front danas birao novo rukovodstvo

Zeleno-levi front danas birao novo rukovodstvo

Danas pre 3 sata
Izabrano novo rukovodstvo Zeleno-levog fronta, promenjeni svi članovi Predsedništva

Izabrano novo rukovodstvo Zeleno-levog fronta, promenjeni svi članovi Predsedništva

Nova pre 3 sata
Kongres Zeleno-levog fronta: Đorđević i Lazović ponovo izabrani za kopredsednike stranke

Kongres Zeleno-levog fronta: Đorđević i Lazović ponovo izabrani za kopredsednike stranke

NIN pre 3 sata
Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Serbian News Media pre 4 sati
Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

korupcijaRadomir Lazović

Društvo, najnovije vesti »

Izostanak Gandi-imena

Izostanak Gandi-imena

Danas pre 22 minuta
Ako zaspite čim legnete, telo vam možda šalje važno upozorenje

Ako zaspite čim legnete, telo vam možda šalje važno upozorenje

Danas pre 22 minuta
Saslušan osumnjičeni za prevaru: 35 ljudi uplatilo novac za klime koje nisu dobili

Saslušan osumnjičeni za prevaru: 35 ljudi uplatilo novac za klime koje nisu dobili

Danas pre 37 minuta
Studenti najavili skup u Kraljevu za Vidovdan

Studenti najavili skup u Kraljevu za Vidovdan

Danas pre 1 sat
Najčudniji savet protiv straha od letenja zapravo ima naučno objašnjenje

Najčudniji savet protiv straha od letenja zapravo ima naučno objašnjenje

Danas pre 2 sata