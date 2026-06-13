Na Kongresu Zeleno-levog fronta izabrano rukovodstvo

Beta pre 4 sati

Za kopredsednike stranke Zeleno-levi front danas su na njenom kongresu u Beogradu ponovo izabrani Biljana Đorđević i Radomir Lazović s mandatom od tri godine, do sledećeg izbornog kongresa.

Ta opoziciona stranka je saopštila da je na Kongresu pod sloganom “Budućnost je i dalje naša”, Zeleno-levi front "izabrao tim za nove izazove koji slede" i da će "u zemlji koju razaraju korupcija, nepoverenje i nasilje, ZLF će predvoditi ljudi koji će se boriti za solidarnost, pravdu i slobodu u vremenima koja dolaze".

Na Kongresu Zeleno-levog fronta, trećem od njegovog osnivanja 2023. godine i to u izbornom formatu, 190 delegatkinja i delegata ZLF iz cele Srbije je glasanjem izabralo kopredsednicu i kopredsednika, članove Predsedništva i koordinatora Političkog saveta, a imenovani su i novi članovi Nadzornog i Etičkog odbora i Statutarne komisije.

Đorđević i Lazović su stranački program, članstvo i glasače predstavljali u Skupštini Srbije, gde je poslanička grupa ZLF prepoznata kao jedna od najaktivnijih, piše u saopštenju.

Poslanici ZLF su pokrenuli inicijative za izmene zakona, za izbor REM-a, raspisivanje izbora, zaštitu radnih prava, životne sredine, prava žena i manjina, a uz to "ostali su odani borbi koja je iznedrila najpre Ne davimo Beograd pa i ZLF - bili su na protestima, na ulicama i svuda gde je bilo potrebno zaštititi uhapšene protestante, pobunjene građane, studente i akademsku zajednicu".

Zeleno-levi front je najavjo da će "nastaviti borbu za demokratiju koja se oslanja na borbu za socijalnu pravdu i zaštitu životne sredine - kao ključne vrednosti koje baštini ZLF, uz nastavak posvećenosti unapređenju prava žena i manjina, kao i razvoj međunarodnih partnerstava i podrške za građane Srbije".

Za novog koordinatora Političkog saveta, delegati su izglasali Milutina Kostića, koji će na toj poziciji zameniti profesora Đorđa Pavićevića.

Za članove Predsedništva su izabrani novi članovi: Jelena Jerinić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union i poslanica ZLF, Natalija Stojmenović, koja je i poslanica i šefica odborničke grupe ZLF/PSG u Skupštini Beograda, Marko Vujačić, dosadašnji međunarodni sekretar ZLF, Bogdan Radovanović, poslanik ZLF iz Požege i Nikolina Drinić iz Kule, dosadašnja kopredsednica lokalnog odbora ZLF i Kritične mase Kula.

(Beta, 13.06.2026)