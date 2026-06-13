Radnici uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra
Radnici su počeli da uklanjaju ime predsednika SAD Donalda Trampa sa fasade Kenedi centra rano jutros, nekoliko sati nakon isteka roka koji je odredio sud.Skele su postavljene u petak oko dela zgrade na kojem se nalazi Trampovo ime, ali ubrzo posle ponoći, Kenedi centar je zatražio od sudije da produži rok do danas u podne zbog nevremena u Vašingtonu.
Kenedi centar je saopštio da su "radovi na uklanjanju u toku i da će biti završeni u ranim jutarnjim satima".
Sud u Vašingtonu presudio je da se iz naziva Kenedi centra za scenske umetnosti u tom gradu ukloni ime američkog predsednika Donalda Trampa, postavljeno u decembru prošle godine.
Presuda je doneta po tužbi koju je podnela demokratska kongresmenka iz Ohaja Džojs Biti.
Bela kuća je u decembru saopštila da je upravni odbor glasao da se vodeći centar za scenske umetnosti u Vašingtonu nazove "Memorijalni Centar za scenske umetnosti Donald Tramp i Džon F. Kenedi".
Naziv "Memorijalni Centar za scenske umetnosti Džon F. Kenedi" je 1964. godine odredio parlament - Kongres SAD u čast ubijenog predsednika koji je pomogao i delom porodičnog bogatstva finansirao početak izgradnje završene tek 1971. godine.
(Beta, 13.06.2026)