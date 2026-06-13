Radnici uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Beta pre 1 sat

Radnici su počeli da uklanjaju ime predsednika SAD Donalda Trampa sa fasade Kenedi centra rano jutros, nekoliko sati nakon isteka roka koji je odredio sud.Skele su postavljene u petak oko dela zgrade na kojem se nalazi Trampovo ime, ali ubrzo posle ponoći, Kenedi centar je zatražio od sudije da produži rok do danas u podne zbog nevremena u Vašingtonu.

Kenedi centar je saopštio da su "radovi na uklanjanju u toku i da će biti završeni u ranim jutarnjim satima".

Sud u Vašingtonu presudio je da se iz naziva Kenedi centra za scenske umetnosti u tom gradu ukloni ime američkog predsednika Donalda Trampa, postavljeno u decembru prošle godine.

Presuda je doneta po tužbi koju je podnela demokratska kongresmenka iz Ohaja Džojs Biti.

Bela kuća je u decembru saopštila da je upravni odbor glasao da se vodeći centar za scenske umetnosti u Vašingtonu nazove "Memorijalni Centar za scenske umetnosti Donald Tramp i Džon F. Kenedi".

Naziv "Memorijalni Centar za scenske umetnosti Džon F. Kenedi" je 1964. godine odredio parlament - Kongres SAD u čast ubijenog predsednika koji je pomogao i delom porodičnog bogatstva finansirao početak izgradnje završene tek 1971. godine.

(Beta, 13.06.2026)