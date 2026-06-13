Uklonjeno ime Donalda Trampa sa centra Kenedi

Danas pre 1 dan  |  Beta
Uklonjeno ime Donalda Trampa sa centra Kenedi

Slova koja su ispisivala ime američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) na fasadi Kenedi centra sada su uklonjena, izjavio je danas izvršni direktor mesta za scenske umetnosti u pravnom podnesku sudu koji je naložio uklanjanje.

Cerada je i dalje visila preko skele izgrađene za radnike koji su skidali Trampovo ime sa zgrade, što je onemogućilo odmah da se utvrdi da li su jedine reči koje su ostale na njenom belom mermernom tremu „Centar za scenske umetnosti Džon F. Kenedi“. Met Floka (Matt Floca), koji je takođe glavni operativni direktor centra, rekao je sudu da je on „odgovorni službenik Kenedi centra“ kvalifikovan da potvrdi poštovanje naloga. JUST IN: Workers have begun removing
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