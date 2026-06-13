Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Blic pre 4 sati
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana
Gerapetritis je naglasio jake istorijske, kulturne i verske veze između Srbije i Grčke Poseban akcenat stavljen je na energetsku saradnju, uključujući projekte diverzifikacije izvora energije Ulazak Srbije, najveće zemlje Zapadnog Balkana, u Evropsku uniju predstavlja geopolitičku neminovnost, izjavio je ministar inostranih poslova Republike Grčke Jorgos Gerapetritis. On je u danas objavljenom intervjuu za "Politiku" ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu
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Grčki ministar spoljnih poslova: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Grčki ministar spoljnih poslova: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

NIN pre 2 sata
Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Nedeljnik pre 4 sati
Gerapetritis: Članstvo Srbije u EU je neminovno, potrebno ubrzati promene u zemlji

Gerapetritis: Članstvo Srbije u EU je neminovno, potrebno ubrzati promene u zemlji

Radio 021 pre 4 sati
Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

N1 Info pre 4 sati
Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Gerapetritis: Ulazak Srbije u EU geopolitička neminovnost, treba ubrzati promene unutar zemlje

Serbian News Media pre 4 sati
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Euronews pre 4 sati
Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

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RTS: Kućni pritvor za dvojicu direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice

RTS: Kućni pritvor za dvojicu direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice

N1 Info pre 18 minuta
Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

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Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

RTV pre 49 minuta
Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Dvojici direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice određen kućni pritvor

Blic pre 29 minuta