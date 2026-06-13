Gerapetritis: Ne možemo da zamislimo Evropu bez Srbije i Zapadnog Balkana

Gerapetritis je naglasio jake istorijske, kulturne i verske veze između Srbije i Grčke Poseban akcenat stavljen je na energetsku saradnju, uključujući projekte diverzifikacije izvora energije Ulazak Srbije, najveće zemlje Zapadnog Balkana, u Evropsku uniju predstavlja geopolitičku neminovnost, izjavio je ministar inostranih poslova Republike Grčke Jorgos Gerapetritis. On je u danas objavljenom intervjuu za "Politiku" ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu