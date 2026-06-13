Vreme danas promenljivo oblačno, malo toplije

Danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od devet stepeni do 15, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo toplije. Sredinom dana i posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše, a kasnije posle podne i sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko 13 stepeni, a najviša oko 24 stepena.