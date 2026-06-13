Švedska presrela dva ruska borbena aviona

Švedska vojska je danas saopštil da je borbenim avionima JAS 39 Gripen presrela dva ruska borbena aviona Su-24 Fenser (Fencer) i Su-34 Fulbek (Fullback) iznad Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora.

Do toga je došlo u dva navrata u petak nad južnim i severnim delom Baltičkog mora, a švedski vazdušni prostor nije povređen. Avioni NATO-a su takođe poleteli "da bi očuvali bezbednost u zajedničkom vazdušnom prostoru", navela je švedska vojska. "Postupanje Rusije je ozbiljno i predstavlja obrazac ponašanja koji se ponavlja ugrožavajući i naš teritorijalni integritet i našu bezbednost", rekla je viceadmiralka Eva Skog Haslum (Skoog), načelnica Združenih operacija