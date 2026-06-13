Švedska presrela dva ruska borbena aviona

Beta pre 53 minuta

Švedska vojska je danas saopštila da je borbenim avionima JAS 39 Gripen presrela dva ruska borbena aviona Su-24 Fenser (Fencer) i Su-34 Fulbek (Fullback) iznad Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora.

Do toga je došlo u dva navrata u petak nad južnim i severnim delom Baltičkog mora, a švedski vazdušni prostor nije povređen.

Avioni NATO-a su takođe poleteli "da bi očuvali bezbednost u zajedničkom vazdušnom prostoru", navela je švedska vojska.

"Postupanje Rusije je ozbiljno i predstavlja obrazac ponašanja koji se ponavlja ugrožavajući i naš teritorijalni integritet i našu bezbednost", rekla je viceadmiralka Eva Skog Haslum (Skoog), načelnica Združenih operacija Oružanih snaga Švedske.

Odnosi Švedske i Rusije su na istorijski najnižem nivou, što je u velikoj meri obeleženo ulaskom Švedske u NATO i brzim pogoršavanjem bezbednosti u regionu Baltičkog mora.

Švedsko ratno vazduhoplovstvo često koristi borbene avione JAS 39 Gripen kako bi presrelo ruske borbene avione – poput bombardera Su-24 i Su-34 – koji lete blizu švedskog vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora.

Odbor Parlamenta Švedske za odbranu od ranije upozorava da bi Rusija mogla pokušati ograničeni vojni napad u "relativno bliskoj budućnosti" da bi testirala koheziju NATO-a i obavezu kolektivne odbrane iz Člana 5.

U toku su slučajevi sa visokim bezbednosnim ulozima, uključujući i slučaj 34-godišnjeg bivšeg pripadnika švedskih oružanih snaga po optužbama za pokušaj davanja strogo poverljivih obaveštajnih podataka bezbednosnim službama u Moskvi.

Švedska se na svetskoj sceni aktivno zalažuće za strože pomorske zabrane EU plovidbe ruskih tankera iz "flote u senci" koji kontinuirano plove pored švedske obale da bi zaobišli ograničenja u isporuci nafte.

Pozivajući se na nepredvidive promene u transatlantskim partnerstvima i pretnju duž severnog krila NATO-a, Švedska sve više finansira svoj celokupni odbrambeni sistem, ciljajući da dostigne izdatke za odbranu od 3,5% BDP-a do 2030. godine.

(Beta, 13.06.2026)

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