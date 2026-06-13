​Rubio: Svi brodovi u Ormuskom moreuzu moraju da slede naredbe SAD

Politika pre 2 sata
​Rubio: Svi brodovi u Ormuskom moreuzu moraju da slede naredbe SAD

​Naglasio je da kršenja američke blokade iranskih luka i nelegalan transport iranske nafte neće biti tolerisani

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio poručio je svom indijskom kolegi Subramanjamu Džaišankaru da svi trgovački brodovi u Ormuskom moreuzu moraju odmah da poštuju naređenja američkih snaga, saopštio je danas američki Stejt department. U saopštenju nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika navodi se da je Rubio istakao da „sva komercijalna plovila treba odmah da se usklade sa naredbama američkih snaga” u ovom strateški važnom morskom
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