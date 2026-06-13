Srbije sa 3:1 savladala Belgiju

Politika pre 3 sata
Srbije sa 3:1 savladala Belgiju

Veljko Mašulović i Vuk Kulpinac osvojili su po 18, a Lazar Marinović 17 poena

Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je večeras drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1 (25:18, 24:26, 25:21, 25:22). Meč je trajao 124 minuta. Povela je Srbija posle odlično odigranog prvog seta (25:18). Uzvratila je Belgija i činilo se da će lako stići do izjednačenja posle 24:19. Ipak, Srbija je na servis Alekse Bataka napravila seriju 5:0 za izjednačenje, ali usledila su dva poena Belgije za
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